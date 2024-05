The Watchers: un nuovo poster dal thriller con Dakota Fanning

Warner Bros è tornata a promuovere l’uscita nelle sale di The Watchers, il film scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan.

The Watchers è come noto ispirato al romanzo omonimo firmato da AM Shine, e vede la figlia d’arte Ishana Night Shyamalan (suo padre è M. Night) esordire in cabina di regia dopo una serie di collaborazioni col padre in cabina sceneggiativa e co-registica. In attesa dell’esordio in sala (il 6 giugno da noi) lo studios ha diffuso – via social – il nuovo inquietante poster del film, lo trovate in fondo alla pagina.

The Watchers è scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan , la figlia di M. Night, che fa il suo debutto alla regia dopo aver scritto/produttore/diretto la serie “Servant”. Adattamento del romanzo omonimo di AM Shine. Prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. I produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer. La Warner Bros. farà debuttare The Watchers di Shyamalan nelle sale di tutto il mondo a partire dal 7 giugno 2024 quest’estate.

Per la sua prima da regista, la cineasta può contare su di un cast di qualità molto giovane formato da Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Con il trailer (in fondo alla pagina), Warner Bros ha anche diffuso la sinossi di The Watchers che recita quanto segue:

Dal produttore M. Night Shyamalan è in arrivo, ‘The Watchers – Loro ti guardano’ scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di A.M. Shine. Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

Non puoi vederli, ma loro vedono tutto.

Il film nelle nostre sale approderà dal 6 giugno 2024.

Just let them see you. #TheWatchers will be in theaters June 7. pic.twitter.com/X6H4unSAjm — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) May 13, 2024

