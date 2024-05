Francis Ford Coppola ha diffuso nelle ultime ore il teaser trailer di Megalopolis, il suo progetto di lunga data, prossimo ad essere presentato a Cannes.

Il breve video mette in mostra la società utopica re-immaginata da Coppola ambientata in una New York moderna, un cast straordinario ed una serie sequenze visive impressionanti. Come noto, Megalopolis è stato completamente auto-prodotto dallo stesso regista e sviluppato nel corso degli ultimi 40 anni, il suo passaggio al Festival di Cannes servirà anche per trovare un distributore, operazione che secondo voci riportate dal The Hollywood Reporter potrebbe non essere poi così facile.

Megalopolis, prodotto da American Zoetrope, è scritto e diretto da Francis Ford Coppola, il quale funge anche da produttore insieme a Michael Bederman. Nel cast trovano spazio Adam Driver, Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman e Jon Voight. Il costo totale della pellicola si aggira intorno ai 120 milioni di dollari.

LA TRAMA: Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) è divisa tra la lealtà verso suo padre Frank (Giancarlo Esposito), che perpetra una visione conservatrice della società, e verso il suo amante, l’architetto Caesar (Adam Driver), di animo più progressista e che nutre precise idee sul futuro: la ricostruzione di New York City, devastata da un disastro, come un’utopia. La narrazione fuori campo è curata da Lawrence Fishburne.

Megalopolis debutterà a Cannes 77, in concorso, durante un première di gala il 17 maggio prossimo.

Correlati