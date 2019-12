Quali saranno i cinecomic più attesi del 2020? Scopriamolo nel nostro ultimo appuntamento con la guida per il prossimo anno.

Eccoci arrivati al genere più amato in assoluto dagli amanti dell'intrattenimento puro, quel genere che ha letteralmete monopolizzato il divertimento in sala. Che si tratti di Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe o altre saghe, il genere cinecomic nel 2020, a quanto pare, sarà più vivo che mai.

Prima di dare un'occhiata alla lista dei cinecomic più attesi del 2020, date una lettura al nostro ultimo articolo-guida dedicato ai cosìddetti film evento, al tal proposito vi chiediamo di cliccare qui.

Cinecomic Attesi 2020

La nostra guida inizia dal mese di febbraio, ovvero dall'uscita in sala di Birds of Prey, l'annunciato spin-off di Suicide Squad dedicato ad Harley Quinn. Il franchise DC Extended Universe ripartirà nel 2020 da un film che di certo potrà essere in grado di attirare il pubblico in sala, e questo perchè la Harley Quinn di Margot Robbie è forse uno dei personaggi da fumetti più apprezzati cinematograficamente della storia negli ultimi anni. Ma in Birds of Prey ci sarà molto di più... non resta che attendere ancora qualche mese.

Il 2020 dei cinecomic non riguarderà solo la "battaglia" tra Marvel e DC, a marzo, infatti, approderà nelle sale Bloodshot. Tratto dai fumetti Valiant Entertainment, nonchè dall'omonimo videogame di successo, Bloodshot porterà al cinema un Vin Diesel in versione "hi-tech".

Dopo una "difficoltosa" fase di post-produzione, ed un passaggio da uno studio all'altro (da Fox a Disney per ovvi motivi), l'adattamento del fumetto I Nuovi Mutanti approderà nelle sale nel mese di aprile. Tra i protagonisti del cast, spazio per Maisie Williams, Charlie Heaton e Anya Taylor-Joy, tre volti interessantissimi della nuova Hollywood.

Il Marvel Cinematic Universe post-Thanos si appresta a muovere i primi passi nel mese di maggio. Dopo Spider-Man: Far From Home, infatti i mitici Marvel Studios "riporteranno" in vita la celebre spia russa Natasha Romanoff in un film che si preannuncia come un ponte tra il passato ed il futuro del franchise. Scarlett Johansson tornerà ovviamente nei panni della sinuosa... ma soprattutto letale, Vedova Nera.

Da molti considerato come il cinecomic più attesi in assoluto del 2020, il sequel di Wonder Woman arriverà nelle sale dal mese di giugno, rivisitando nuovamente il passato della leggendaria supereroina DC. In cabina di regia ancora Patty Jenkins, così come Gal Gadot vestirà ancora i panni di Diana Prince. Il villain di turno sarà Cheetah, per l'occasione interpretata da un'inedita Kristen Wiig.

Il 2020 sarà l'anno della verità per il "neo-nato Marvel Universe della Sony. Dopo l'ottimo successo economico ottenuto con Venom, lo studios porterà nelle sale Morbius, l'adattamento cinematografico del fumetto Marvel Comics dedicato ad uno degli acerrimi nemici di Spider-Man. Nel ruolo del "vampiro vivente" ritroveremo il premio Oscar, ed ex-Joker, Jared Leto.

Un altro franchise "cinefumettaro" passato dalla Fox alla Disney in uscita nel 2020 sarà quello creato da Mark Millar, stiamo parlando ovviamente di Kingsman - Secret Service. Nel mese di settembre, infatti, le sale accoglieranno The King's Man - Le Origini, il prequel dell'omonimo franchise che ha portato alle luci della ribalta il talento dell'attore Taron Egerton. Così come i due precedenti capitoli, anche in questo caso Matthew Vaughn sarà seduto in cabina di regia.

Il 2020 dei cinecomic si chiuderà nel mese di novembre, ed ovviamente tale onore toccherà ai Marvel Studios, con Gli Eterni (Eternals). Il film si preannuncia come epico, esso porterà sul grande schermo gli immortali Eterni, esseri creati dai Celestiali. Nel cast super spettacolare spazio per Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani e Kit Harington.