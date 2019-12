Quali sono i film più attesi del 2020? Beh, scopriamolo nella nostra guida cinematografica relativa ai film evento in arrivo il prossimo anno.

In questo penultimo appuntamento con la rubrica dedicata agli eventi cinematografici più attesi del 2020, diamo spazio a quelli che saranno i film evento. Dal genere action movie puro ai war movie più amati, ecco quello che il 2020 ha in serbo per tutti noi.

Per dare una lettura alla lista dei cartoon più attesi del 2020, date una lettura al nostro articolo qui.

Film Evento 2020

Il primo film di questa nostra nuova lista è 1917, ultima fatica del premio Oscar Sam Mendes. Accompagnato da un cast straordinario, l'ex regista di Skyfall e Spectre tornerà indietro nel tempo, raccontando le drammatiche dinamiche di una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Eroismo, drammaticità e tensione, saranno solo alcuni degli elementi di uno dei film più attesi dell'anno.

Anni dopo la realizzazione del secondo scoppiettante capitolo, la saga Bad Boys tornerà a gennaio sul grande schermo, con l'obiettivo di appassionare una nuova generazione di pubblico. Will Smith e Martin Lawrence torneranno nuovamente nei loro iconici ruoli, con Michael Bay (regista dei primi due capitoli) questa volta protagonista in cabina di produzione.

La saga infinita legata al celebre 007 - James Bond tornerà per la 25° volta al cinema con No Time to Die, e questa volta per Daniel Craig sarà la sua opera ultima. In cabina di regia, dopo gli ultimi film eventi diretti da Sam Mendes, ci sarà Cary Fukunaga.

La saga Fast and Furious ha cambiato il modo di intendere il cinema d'azione negli ultimi anni. Questa "nona puntata" porterà Dominic Toretto e la sua banda (sempre più folta) a battersi contro un nuovo villain, ponendo le basi verso quello che sarà poi l'ultimo capitolo della saga, il decimo già annunciato nel recente passato.

Se siete amanti del buon vecchio cinema d'azione degli anni ottanta, allora non potrete non amare Top Gun: Maverick, sequel del cult diretto dal compianto Tony Scott nel 1986. Tom Cruise tornerà a vestire i panni del pilota Maverick, ma questa volta con il compito di allenare un gruppo di giovani leve. Tra queste, il figlio del vecchio amico morto, Goose.

Il cinema criptico - ed avvincente - di Christopher Nolan tornerà ad ammaliare il pubblico nel mese di luglio con Tenet. Avvolto ancora nel mistero, il film al momento viene descritto come una via di mezzo tra Intrigo Internazionale e Inception, una sorta di thriller a sfondo romantico. C'è bisogno d'altro per convincervi che questo è tra i film più attesi del 2020?