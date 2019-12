Quali saranno i cartoon (o film d'animazione) più attesi del 2020? Scopriamolo in questo nuovo appuntamento con la nostra speciale guida.

Nel nostro nuovo appuntamento con gli eventi cinematografici più attesi del prossimo anno daremo spazio al genere familiare per eccellenza: i cartoon... o come oggi vengono denominati, film d'animazione.

Dai prodotti Disney Animation a quelli Pixar, passando per le altre case di produzione d'animazione hollywoodiane, ecco i cartoon da tenere d'occhio nel 2020.

Cartoon 2020

Il 2020 del cinema d'animazione sarà ufficialmente aperto dalla celebre Pixar, il cui primo prodotto dell'anno prende il titolo di Onward - Oltre la Magia. Ispirato ad avvenimenti accaduti al regista Dan Scanlon e suo fratello, il film d'animazione Pixar porterà in scena una magica avventura con protagonisti due giovanissimi elfi. I doppiatori originali saranno Will Smith e Tom Holland.

Nel mese di aprile torneranno sul grande schermo i mitici Trolls e, in questa nuova avventura, si viaggerà in giro per il mondo. Tra musica e colori sgargianti, i simpaticissimi Trolls andranno in viaggio alla scoperta di altre tribù; tra i doppiatori originali torneranno ancora una volta Justin Timberlake, Anna Kendrick e James Corden.

Dopo le poco apprezzate due pellicole in live-action, le avventure strampalate di Scooby-Doo ed i suoi amici tornano alle origini, e lo faranno con un adattamento in live-animation che già si preannuncia incredibile. Tra i doppiatori originali, spazio per Will Forte, Zac Efron, Amanda Seyfried e Mark Wahlberg.

Il secondo appuntamento con l'animazione targata Pixar è atteso per il mese di giugno, e si tratta di Soul. La pellicola diretta dal veterano Pete Docter miscelerà jazz e misticismo, con protagonista un musicista, il cui sogna di lavorare in un prestigioso locale jazz... il problema è che il destino si abbatte su di lui. Tra i doppiatori originali Jamie Foxx.

I mitici Minions torneranno alla ribalta sul grande schermo nel mese di luglio, e questa volta saranno più scatenati che mai. La regia è stata affidata dalla Illumination Entertainment a Kyle Balda, con la co-regia di Brad Ableson. In questo nuovo appuntamento, sequel diretto di Minions, i registi esploreranno il primo incontro tra i piccoli esserini gialli e Gru.

Disney Animation porterà al cinema, nel mese di novembre, una spettacolare avventura ambientata in un magico Sud-Est Asiatico. Diretto da Paul Briggs e Dean Wellins, co-diretto da John Ripa, il film Disney potrà contare sul doppiaggio originale della stella della musica Awkwafina.

Il 2020 si chiuderà con un prodotto targato DreamWorks Animation molto atteso, si parla infatti di I Croods 2, sequel del fortunato prodotto d'animazione del 2013. Ovviamente ambientato in epoca preistorica, il cartoon porterà nuovamente al centro dell'attenzione la strampalata famiglia dei Croods. Tra i doppiatori originali torneranno Ryan Reynolds, Emma Stone e Nicolas Cage.