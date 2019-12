El Bar è una produzione spagnola datata 2017, Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale. Questa è la nostra recensione.

Diretto da Alex de la Iglesia, l'horror/comedy El Bar conta su un cast formato dalla splendida Blanca Suarez, ma anche da Mario Casas, Carmen Machi e Jaime Ordonez.

Un gruppo di completi sconosciuti si rifugia in un bar dopo aver assistito ad un brutale omicidio in strada. Ma le morti non sono di certo terminate.

COMMENTO

Sprezzante del giudizio della critica, El Bar porta con sè tutte le caratteristiche di un ottimo film horror, senza però mai sfruttarne le potenzialità. Il regista Alex de la Iglesia è noto per l'ottimo documentario sportivo "Messi - Storia di un Campione", ciononostante si cimenta nella regia di un horror atipico, dove al centro dell'attenzione non c'è la classica tensione da film di genere, ma la vena tragicomica scaturita dai suoi protagonisti.

Un film del genere non va preso sul serio, e questo è l'unico modo per poterlo apprezzare. Senza tale presupposto si parla di un prodotto privo di una trama chiara, con dialoghi insensati, ed un gruppo di protagonisti stereotipati all'inverosimile.

Non esiste un prologo chiaro in grado di dare un incipit alla storia alla base di El Bar, ed a soffrirne è pertanto così tutto il contesto narrativo in cui vive l'interra pellicola del regista spagnolo. Ma se il prologo risulta poco chiaro, l'epilogo rasenta addirittura l'assurdo.

Del cast è possibile apprezzare la bellezza a tratti abbagliante dell'attrice Blanca Suarez, ma anche il talento, seppur limitato dal personaggio interpretato, del giovane Mario Casas.

In conclusione, il colosso dello streaming Netflix, con El Bar, propone una nuova produzione "made in Spain" a basso costo, e nel farlo dimostra - ancora una volta - di avere coraggio in abbondanza... ma non in senso positivo.

Per la serie: "Male, quasi Malissimo".