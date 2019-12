Quali saranno i film di fantascienza più attesi del 2020? Scopriamolo insieme nella nostra speciale guida.

Si torna a parlare dei film più attesi del 2020, e questa sera lo facciamo con il genere sci-fi, tanto a cuore a molti dei nostri bloggers. Il prossimo anno si combatteranno guerre nel futuro, vedremo kaiju affrontarsi tra loro, e razze aliene pronte a distruggere l'umanità sulla Terra. Ecco quindi un piccolo vademecum su quelli che saranno i film più attesi nel genere fantascienza.

Nella nostra ultima lista vi abbiamo parlato del genere fantasy, potete trovare la lista a questo indirizzo.

Film Fantascienza 2020

Nell'aprire questa nostra lista di film di fantascienza super attesi, siamo lieti di citare A Quiet Place: Part II. Sequel del fortunatissimo sci-fi/horror diretto ed interpretato da John Krasinski nel 2018, questo film è senza dubbio uno dei film di genere più attesi del 2020. Al centro dell'attenzione, ancora una volta, la terrificante razza aliena che ha quasi sterminato l'umanità. Il silenzio sarà ancora una volta il protagonista assoluto? Non resta che scoprirlo nel mese di marzo.

A metà tra fantasy e sci-fi, questo film è da inserire nella nostra lista per la curiosità che ha generato in rete dopo la visione del primo trailer. Protagonista del cast, il tanto amato "Deadpool" Ryan Reynolds. Al centro dell'azione un uomo che scopre, suo malgrado, di vivere all'interno di un gioco virtuale. La sua reazione sarà estremamente eroica. Free Guy è senz'altro un film da non perdere.

Infinite è uno di quei film da tener d'occhio. Tratto dal romanzo The Reincarnationist Papers firmato da D. Eric Maikranz, questo film è stato diretto dal regista osannato dalla critica, Antoine Fuqua. Al centro della trama un uomo che crede di avere ricordi di due vite passate. Durante la ricerca della verità, l'uomo scopre l'esistenza di persone capaci di ricordare un'infinità di vite passate. Il ruolo da protagonista è stato da tempo affidato a Mark Wahlberg.

Chi non sogna di vedere sul grande schermo i più grandi Kaiju della storia del cinema scontrarsi per la guida del pianeta? Beh, a fine anno Godzilla vs. Kong regalerà agli amanti del genere questo scontro, chiudendo di fatto la prima fare del franchise partito con il film Godzilla, noto come MonsterVerse. L'uscita di novembre arriva dopo alcuni rinvii dovuti ad una post-produzione lunghissima. Chi sarà il mostro più forte di tutti?

Anni dopo l'adattamento cinematografico firmato da David Lynch (1984), la catena di romanzi di fantascienza denominata Dune tornerà finalmente al cinema, e lo farà sotto la regia del grande talento di Denis Villeneuve. La Warner Bros crede molto nel progetto, e nei piani futuri sta cercando di inserire anche una serie tv/spin-off. Tra i protagonisti del cast, la produzione ha ingaggiato il talentuoso Timothee Chalamet, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, e Oscar Isaac. Questo è di certo uno dei film evento dell'intero 2020.

Il 2020 si chiuderà, fantascientificamente parlando, con il misterioso Tomorrow War. Intitolato inizialmente Ghost Draft, questo film porterà in sala lo scontro degli umani con una razza aliena indistruttibile. L'unica salvezza per l'umanità potrebbe essere quella di riportare in vita i più grandi eroi del passato. A guidare un team di attori molto "testosteronici" ci sarà Chris Pratt.