Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha stravinto la battaglia del Santo Natale nel Box Office Usa, buoni anche gli incassi di Jumanji: The Next Level.

Secondo i dati provenienti da BoxOfficeMojo, il nono capitolo della saga Star Wars ha vinto il classico Christmas Day americano con un incasso di 32.01 milioni di dollari, ed una media per sala di 7266 dollari. Statisticamente l'incasso di L'ascesa di Skywalker è il secondo incasso più alto della storia del botteghino nel giorno di Natale, il primo rimane quello di Star Wars: Il risveglio della Forza, il cui incasso fu 49.32 milioni. L'incasso complessivo di L'ascesa di Skywalker è ora giunto a quota 258.86 milioni di dollari.

Jumanji: The Next Level ha raccolto la seconda posizione, e lo ha fatto con un incasso di 12.55 milioni di dollari, per un totale di 129 milioni. La terza posizione del podio è andato al nuovo adattamento del romanzo Piccole Donne, l'incasso maturato è stato 6.42 milioni di dollari.

La quarta posizione è andata a Uncut Gems con 5.91 milioni di dollari, ed un totale di 7.05 milioni in 13 giorni. La top five è stata completata dalla new entry Spie Sotto Copertura con 4.83 milioni. A Natale ha esordito anche 1917 (solo in 11 sale), incassando solo 250 mila euro, con 22 mila dollari di media per sala.