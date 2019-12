Quali saranno i film fantasy più attesi del 2020? Scopriamolo insieme in questa nostra speciale lista.

In questo nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai film più attesi del 2020 diamo spazio al genere più amato dalle famiglie, parliamo ovviamente dei fantasy movies che tanto raccolgono il favore degli amanti della fantasia nelle sale cinematografiche.

Prima di passare ai film, date un'occhiata alla lista dei film horror più attesi del 2020, per farlo cliccate qui.

Nei prossimi giorni torneremo con altri generi. Buona Guida!

Film Fantasy 2020

Il 2020 si aprirà con le fantastiche avventure del Dottor Dolittle, celebre personaggio creato dalla penna di Hugh Lofting. In questo nuovo adattamento, il protagonista sarà interpretato dall'oramai ex Iron Man, Robert Downey jr. Grazie all'abilità di comunicare con gli animali, Dolittle partirà in un'avventura epica, in giro per il mondo.

Dalle console al cinema, questo è il viaggio che il celebre velocista Sonic farà nel mese di febbraio. Diretto dal talentuoso Jeff Flower, l'adattamento live-action ha attraversato una fase di post-produzione abbastanza tumultuosa, e questo a causa dell'aspetto dato al protagonista con la computer grafica. Ora che le modifiche grafiche sono state attuate, i fan potranno assistere al miglior prodotto cinematografico possibile. Vedere il trailer per credere.

Nel mese di marzo la Disney tornerà a proporre i propri capolavori animati in versione live-action, il nuovo appuntamento sarà con l'avventurosa storia di Mulan. In cabina di regia spazio per Niki Caro, mentre l'eroica protagonista sarà interpretata da Liu Yifei, stella del cinema asiatico.

La Disney nel mese di maggio proporrà un nuovo fantasy tratto da un famoso romanzo, stiamo parlando di Artemis Fowl, best seller firmato da Eoin Colfer. Protagonista del romanzo, e quindi dell'adattamento Disney, un ragazzino geniale discendente da una stirpe di criminali leggendari. La ricerca del padre scomparso lo porterà a scoprire l'esistenza di una civiltà segreta.

Dopo il poco apprezzato spin-off al femminile di Paul Feig, la saga Ghostbusters riparte da Jason Reitman, figlio del regista dei primi due leggendari capitoli della saga. In questa nuova avventura, vero sequel di Ghostbusters II, un nuovo giovane gruppo di "eroi" è pronto a prendere le redini lasciate dai celebri Acchiappafantasmi. La pellicola registrerà i cammei di Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, protagonisti dei primi due capitoli.

La Disney nel mese di luglio porterà al cinema una fantastica storia legata alla celebre attrazione dei parchi Disney intitolata Jungle Cruise. Nel ruolo del protagonista, il granitico Dwayne Johnson, con lui anche Emily Blunt. I protagonisti della pellicola si ritroveranno in viaggio spettacolare verso un mitico albero con incredibili poteri curativi.

Dopo aver abbandonato la saga Resident Evil, la premiata ditta formata da Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich (marito regista e moglie attrice) porteranno sul grande schermo un adattamento di un nuovo celebre videogame, stiamo parlando di Monster Hunter. In attesa del primo trailer, il film mostrerà la storia di un eroe in uomo che scopre nella caccia ai mostri la sua incredibile abilità migliore.

Protagonista di un tira e molla produttivo durato anni, l'adattamento del celebre franchise videoludico Uncharted è pronto ad approdare al cinema. Nei panni dell'avventuriero Nathan Drake, la stella Marvel Tom Holland. Nel momento che scriviamo questo articolo non sono stati rivelati dettagli riguardo la trama.