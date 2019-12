Il Primo Natale ha vinto la sfida degli incassi della giornata di Natale nel Box Office Italia. Bene anche Pinocchio ed il nuovo Jumanji. Solo quarto Star Wars.

Nella giornata del Santo Natale, solitamente tra le più ricche dell'anno, a dominare il botteghino nazionale è stato, a sorpresa, Il Primo Natale, da giorni oramai lontano dalla prima posizione. L'incasso del nuovo film della coppia Ficarra/Picone è stato 1.16 milioni di euro, con un totale 7.91 milioni, direttamente al primo posto degli incassi più alti dell'anno per un film italiano.

Pinocchio ha raccolto il secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 1.14 milioni di euro, ed un totale di 4.61 milioni. La terza posizione del podio è andato alla new entry Jumanji: The Next Level, il cui esordio è valso 1.09 milioni di euro, con la miglior media per sala (2293 euro).

Chi ha perso tante posizioni è stato Star Wars: L'ascesa di Skywalker; il nono capitolo della saga Guerre Stellari si è posizionato al quarto posto, con un incasso di 624 mila euro, ed un totale di 7.16 milioni. Il confronto con gli ultimi due capitoli anche per la giornata di Natale risulta negativo, a tal proposito si ricorda che Gli ultimi Jedi incassò 703 mila euro, mentre Il risveglio della Forza addirittura 1.2 milioni.

La top five del Box Office Italia si è concluso ieri con i 437 mila euro di La Dea Fortuna, ed un totale di 2.17 milioni. Nella giornata del Santo Natale ha esordito anche il cartoon Spie Sotto Copertura, incassando solo 63 mila euro.