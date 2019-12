Quali saranno gli horror più attesi del 2020? Scopriamolo insieme in questo nostro articolo di fine anno.

Come ogni anno torna l'appuntamento con la rubrica dedicata ai film più attesi nel prossimo anno. In questo primo articolo vi parleremo delle pellicole horror che più stuzzicano il nostro interesse in un 2020 oramai alle porte. Mese per mese, citeremo quelli che, secondo la nostra redazione, saranno gli horror da non perdere in un anno che si presenta come straordinario.

Nei prossimi giorni torneremo con altri generi. Buona Guida!

Film Horror 2020

Iniziamo la nostra lista con l'unico film degno di interesse in uscita in gennaio, stiamo ovviamente parlando di The Grudge, reboot americano della celebre saga creata da Takashi Shimizu. Affidato nelle mani del regista Nicolas Pesce, il nuovo terrificante adattamento si preannuncia come uno dei titoli di punta per il genere horror. La release americana è fissata per l'inizio di gennaio, ma per vederlo in Italia si dovrà attendere il mese di febbraio.

Lo specialista in miracoli horror dal basso budget, Jason Blum, nel mese di febbraio porterà al cinema - da produttore - un adattamento da sala della celebre serie tv anni sessanta, Fantasy Island. Al centro dell'attenzione un'isola dove ogni desiderio può essere esaudito... non solo buono. In cabina di regia, Jeff Wadlow, ottimo regista apprezzato con film quali Kick-Ass 2 e Never Back Down.

Il mese di febbraio potrà contare sul ritorno dei "mostri sacri" della Universal, ed in particolare con il famigerato Uomo Invisibile. Anche in questa pellicola ci sarà la mano di Jason Blum che, con la sua Blumhouse Productions, ha preso in mano le ceneri della sfortunata saga finita male, e nota come Dark Universe. In Italia si dovrà attendere il mese di marzo.

Poco avvezzo al genere horror, l'osannato Scott Cooper (Black Mass, Il Fuoco della Vendetta) porterà al cinema un thriller sovrannaturale che, dalle immagini del trailer, sembra davvero poter essere la vera sorpresa del 2020. Per vedere Antlers al cinema bisognerà attendere il 17 aprile, ad oggi non ci sono date italiane.

La saga The Purge (da noi La Notte del Giudizio) si appresta a tornare al cinema con un quinto capitolo, e lo fa dopo aver appassionato milioni di amanti del genere horror anche con una serie tv, giunta oramai alla seconda stagione. Mancano ancora dettagli sulla trama, ciò che è certo che James DeMonaco (creatore della saga) non siederà sulla sedia di regia, al suo posto spazio per il talentuoso Everardo Gout. Ad oggi non esiste ancora una data italiana.

Malignant segnerà il ritorno al genere horror - in chiave di regista - di James Wan, grande fautore di pellicole del calibro di Insidious, The Conjuring e Saw. Nel momento che scriviamo questo articolo è noto che le riprese del film si sono concluse da poco, e che la trama è avvolta nel mistero. Vi chiederete, come mai senza una trama, è da ritenere un horror atteso? Beh, James Wan è sicuramente degno della nostra fiducia.

L'horror del 2019 Escape Room è da considerare una delle pellicole più innovative degli ultimi anni, a tal proposito il suo sequel non può non far parte della lista delle pellicole da non perdere nel 2020. Il regista Adam Robitel tornerà in cabina di regia, così come i superstiti della prima pellicola, ossia Taylor Russell e Logan Miller. Ad oggi non abbiamo una data italiana.

Non è un anno da ricordare se non approda in sala un nuovo capitolo della saga horror nota come ConjuringVerse. Nel 2020, a tal proposito, sarà la volta di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, nuovo appuntamento con i coniugi Warren, e le loro terrificanti disavventure nel mondo dell'occulto. Anche in questo caso, così come accaduto per le altre pellicole del franchise, si tratterà di uno dei casi che ha scioccato l'opinione pubblica americana, ovvero il primo caso di possessione demoniaca approdata in aula di tribunale. James Wan sarà produttore dopo aver diretto le prime due pellicole, mentre Patrick Wilson e Vera Farmiga interpreteranno ancora i coniugi Warren.

Michael Myers tornerà a mietere vittime anche nel 2020. Dopo essere tornata brillantemente sotto i riflettori con l'ottimo successo di critica e pubblico nel 2018, la saga Halloween conterà su due nuovi sequel, il primo dal titolo Halloween Kills, entrambi diretti da David Gordon Green. L'obiettivo dei produttori è ovviamente continuare sulla buona strada riaperta nel 2018, e rendere ancor più iconica una saga nata nel 1978 dalla mente di John Carpenter.

Il regista Zack Snyder, con Army of the Dead, tornerà al genere zombie movie dopo l'ottima prova offerta nel 2004 con il remake di L'alba dei morti viventi. Questa volta il regista sfrutterà tutto il potenziale del colosso dello streaming Netflix per dar sfogo ad ogni suo desiderio da amante del genere. Al momento che scriviamo questo articolo, il film è in piena fase di post-produzione, senza una data di rilascio ufficiale, ma con un cast molto fisico, guidato da Dave Bautista e Theo Rossi.

Chiudiamo questa nostra speciale guida cinematografica con un film potenzialmente da paura. Peninsula sarà infatti il sequel di Train to Busan, lo zombie movie coreano capace di raccogliere le attenzioni della critica internazionale nel 2017 nonostante un budget da circa 8 milioni. A nostro avviso, questo potrebbe essere il vero cult del 2020.