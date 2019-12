Dopo i classici rumours, è arrivata la tanto sospirata conferma: Deadpool 3 è già in fase di sviluppo in casa Marvel Studios.

A confermare l'inizio dei lavori di sviluppo di Deadpool 3 è stato il suo protagonista, Ryan Reynolds. Ospite al Live With Kelly and Ryan, l'attore ha risposta alla fatidica domanda sul Mercenario Chiaccherone in maniera molto positiva.

Questa è la dichiarazione Reynolds estrapolata dall'intera apparizione dell'attore:

Sì, ci stiamo lavorando proprio ora con tutto il team. Ora siamo ai Marvel Studios che è un po’ come ritrovarsi all’improvviso in mezzo a dei veri campioni. Una cosa abbastanza folle. Quindi sì, ci stiamo lavorando.

Ad oggi Kevin Feige non ha ancora annunciato l'avvio della lavorazione di Deadpool 3, così come ad oggi non è presente una data di rilascio ufficiale col marchio Disney. Detto questo, esistono ancora alcune date Disney/Marvel senza un film ad esso assegnato, che una di queste date sia stata segretamente assegnata a Deadpool 3? Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo.

Deadpool 3

Deadpool 3 sarà co-sceneggiato da Rhett Reese, Ryan Reynolds, Paul Wernick.

CAST: Ryan Reynolds.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Data non definita.