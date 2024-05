Il primo trailer di Captain America: Brave New World è ancora lontano, ciononostante l’attenzione dei fan Marvel è più viva che mai.

Ad accendere l’entusiasmo dei fan un artwork promozionale che confermerebbe la presenza nel film di Hulk Rosso, celebre nemesi del più “misurato” Bruce Banner, ed alterego di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, personaggio interpretato in Captain America: Brave New World da Harrison Ford. Ovviamente in casa Marvel Studios non ci sono stati commenti a riguardo, ma è evidente che oramai la presenza nel film di Hulk Rosso è divenuta il più classico dei “segreti di Pulcinella”.

Intanto da questo mese – e fino al prossimo agosto – cast, crew e produzione dovrebbero tornare sul set per una nuova sessione di riprese aggiuntive, proprio come da routine in casa Marvel Studios. A questo nostro indirizzo è possibile dare uno sguardo alle primissime immagini ufficiali diffuse in occasione del panel Marvel al CinemaCon di Las Vegas.

La regia di Captain America: Brave New World è stata curata da Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. Matthew Orton ha anche partecipato alla sceneggiatura. Il film sarà distribuito dal 14 febbraio 2025

NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

