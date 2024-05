Terrifier 3 ha ottenuto una nuova data di uscita negli USA

L’horror Terrifier 3 sarà distribuito nelle sale USA prima del previsto, ma sempre in piena corsa per Halloween 2024.

Inizialmente impostata per il 25 ottobre, la data di uscita americana di Terrifier 3 è ora stata anticipata all’11 ottobre, la notizia è stata confermata poco fa da Deadline. Phil Falcone, produttore della famosa saga horror, ha dichiarato a tal proposito:

“Siamo davvero entusiasti di portare il prossimo Terrifier nei cinema questo autunno, giusto in tempo per la stagione di Halloween. Terrifier 3 offrirà tutto ciò che i fan si aspettano e anche di più, con Art the Clown che porterà le cose al livello successivo. Non possiamo ringraziare abbastanza i nostri fan per il loro supporto e per averci fatto credere che abbiamo realizzato qualcosa di veramente speciale”.