Marcello Mio: il trailer del film omaggio in concorso a Cannes 77

Vi presentiamo il trailer di Marcello Mio, il film diretto da Christophe Honoré con protagonista Chiara Mastroianni nei panni di suo padre Marcello. Il film sarà presentato in concorso al prossimo Festival di Cannes (14-25 maggio).

Sono trascorsi 100 anni dalla nascita dell’iconico attore italiano, e Marcello Mio lo omaggia riportando sullo schermo scene memorabili della carriera e della vita dell’attore italiano, attraverso la figura di sua figlia Chiara e alcuni luoghi immortalati nelle interpretazioni che ha regalato al cinema italiano.

Marcello Mio: sinossi

Il film è la storia di una donna di nome Chiara. È un’attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, che un’estate, quando la sua vita è in subbuglio, dice a se stessa che preferirebbe vivere la vita di suo padre. Si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi la circonda comincia a crederci e a chiamarla Marcello.

