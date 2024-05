Il lancio al cinema di Il Regno del Pianeta delle Scimmie è sempre più vicino, e la rete continua ad offrire nuovi contenuti ogni giorno.

Nella giornata odierna, ed in attesa dell’uscita del trailer finale nella versione italiana, l’account X (ex-Twitter) del film ha diffuso in rete una serie di nuovi special poster, tra cui uno branderizzato Fandango. In Italia Il Regno del Pianeta delle Scimmie uscirà in sala l’8 maggio, e sarà il primo capitolo della celebre saga ispirata ai romanzi di Pierre Boulle ad essere distribuito sotto il marchio Disney, ma anche il primo ambientato dopo la morte di Cesare, per la precisione 300 anni dopo la sua morte.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

TRAMA: Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi.

La distribuzione di Il Regno del Pianeta delle Scimmie avverrà il 10 maggio del 2024, attraverso il marchio 20th Century Studios. In Italia dall’8 maggio.

