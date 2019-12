The App è un film prodotto dalla Indiana Production Company, distribuito sulla piattaforma Netflix. Questa è la nostra recensione.

La regia è di Elisa Fuksas, il cast è invece formato da Vincenzo Crea, Jessica Cressy, e Giampiero Judica.

TRAMA: Nicolò è il rampollo ventenne di una ricchissima famiglia milanese. Nonostante la fortuna ereditata, il suo sogno è quello di diventare un divo del cinema. Un giorno, per essere aiutata nella sua tesi di laurea sugli amori online, la fidanzata Eva gli chiede di iscriversi ad una app di incontri. Di li' a breve, Nicolò intreccerà una relazione virtuale con una certa Maria, capace, con la sua voce soave, di renderlo totalmente succube.

IL COMMENTO: Nell'epoca dei social e dell'automazione, film e serie tv che hanno come oggetto le mille sfaccettature di questa realtà sono ovunque. The App, diretto dalla figlia del noto architetto romano Massimiliano Fuksas, è l'ultima proposta italiana su questo tema.

Il focus del film è quello delle derive delle app di incontri, oramai mezzo pressoché indispensabile per conoscere nuove persone all'epoca dell'automazione e dei deliri della modernità. L'idea sarebbe interessante, perché mostra come un ragazzo senza problemi apparenti possa finire in un vortice di disperazione e autodistruzione.

La realizzazione è molto scadente. La trama è molto lenta e presenta dei vuoti di sceneggiatura imbarazzanti. L'altra protagonista di The App, interpretata per l'occasione da Greta Scarano, non ha sostanzialmente motivo di esistere. Il suo personaggio sembra quasi del tutto sconnesso dal resto della storia e vaga tra una scena e un'altra in maniera piuttosto inutile.

Tutto si gioca sul parallelo, tra la trama del film e la celebre tragedia shakespeariana L'Otello, libro che Ofelia porta sempre con se. Ancora una volta, idea potenzialmente interessante, ma realizzazione dubbia e, soprattutto, molto noiosa.