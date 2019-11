Il Marvel Universe della Sony potrebbe continuare ad espandersi in pieno stile MCU, ed un film crossover con Morbius e Venom sarebbe uno dei potenziali progetti.

We Got This Covered è tornato a spingere forte sul Marvel Universe della Sony Pictures, ed in particolare questa notte ha portato alla luce una fonte che vorrebbe lo studios a lavoro su un futuro film crossover con protagonisti Morbius e Venom. Questa voce andrebbe, pertanto, ad aggiungersi a quella precedente che vorrebbe Venom certo di avere un cammeo in Morbius.

La voce è ovviamente al momento non fortemente accreditata, ma è certo che la Sony vorrà sfruttare all'ennesima potenza tutti i personaggi Marvel presenti tra le sue proprietà intellettuali.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. La regia sarà di Andy Serkis. Nel cast Tom Hardy e Michelle Williams, Woody Harrelson.

Non esiste una data di rilascio al momento.

Morbius

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters, ovvero il franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Il film potrebbe approdare nelle sale il 31 luglio 2020.