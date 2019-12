L'introduzione delle proprietà Fox nell'MCU potrebbe avere luogo già nel prossimo The Falcon and the Winter Soldier, il primo show televisivo realizzato per Disney+.

Attraverso alcune foto provenienti dal set di The Falcon and the Winter Soldier è stato intravisto un simbolo che ricorda molto fedelmente una delle proprietà precedentemente nelle mani della 20th Century Fox. Nel particolare si tratta di un simbolo presente nella bandiera nazionale di Madripoor, stato fittizio introdotto da Marvel Comics nei fumetti New Mutants dal 1985.

La nazione di Madripoor nei fumetti è citata come base segreta dell'HYDRA, pertanto è possibile che lo storico nemico dello SHIELD potrebbe essere al centro dell'attenzione dello show Marvel Studios. C'è da dire, infine, che tale isola negli anni ottanta è stata spesso "visitata" da Wolverine, che si tratti, quindi, di un primo passo che porterà all'introduzione del celebre mutante targato MCU in futuro?

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.