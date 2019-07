Nella notte italiana abbiamo seguito il panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con, e chiaramente grande clamore ha fatto l'annuncio dell'intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Durante l'incontro col pubblico del Comic-Con il CEO Kevin Feige ha presentato film e serie tv della Fase 4, chiamando in causa passo passo coloro che cercheranno di fare grandi progetti nati già per dominare il Box Office.

Molte le conferme, così come sono state tantissime le sorprese, sia per quanto riguarda i film che approderanno in sala, che per quanto riguarda le serie tv originali pronte ad approdare su Disney+. Alcuni dei progetti annunciati non hanno avuto ancora una data di rilascio ufficiale, ma è chiaro l'intento dei Marvel Studios di tenere caldi i fan con annunci frazionati nel tempo.

Ma andiamo a scoprire l'intera lista dei film, e serie tv, pronte a far parte della Fase 4 dell'MCU. Vogliamo ricordarvi che ogni titolo presente nella lista sottostante è collegato alla scheda di presetanzione del film in questione.

Fase 4 Marvel Cinematic Universe

Le Foto dei Protagonisti

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(1/8) pic.twitter.com/LGS6zRkuGy — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(2/8) pic.twitter.com/6pdtiJJmjV — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(3/8) pic.twitter.com/SUjrrvDCiP — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(4/8) pic.twitter.com/e7PxTRsvms — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(5/8) pic.twitter.com/KoDESh1UT9 — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(6/8) pic.twitter.com/rec2pbAQg4 — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019

Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protagonisti della Fase 4 dell’MCU!

(7/8) pic.twitter.com/Sqjw77SfLU — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 21, 2019