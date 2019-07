Il terzo film annunciato dal panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con è Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ebbene si, il tanto agoniato sequel di Doctor Strange farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Il film approderà nelle sale Usa a partire dal 7 maggio 2021.

Nel cast è ovviamente confermato Benedict Cumberbatch, con lui però anche Elizabeth Olsen che vestirà ancora i panni di Scarlet Witch. Quindi Straga... e Stregone insieme nello stesso film. Ancora una volta sarà Scott Derrickson il regista.

