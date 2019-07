Il panel Marvel Studios è proseguito con la futura serie tv The Falcon and the Winter Soldier, come noto offerta su Disney+.

Sul palco ospiti Sebastian Stan e Anthony Mackie, rispettivamente nei loro iconici ruoli di Winter Soldier e Falcon. Durante l'incontro è stato mostrato il logo ufficiale, ed annunciata la data di rilascio sul servizio di streaming Disney+, che sarà autunno 2020.

A margine della presentazione è stata annunciata nel cast la presenza di Daniel Bruhl, ancora nei panni del Barone Zemo.

Falcon & Winter Soldier è solo una delle tante serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe, e destinate al servizio di streaming Disney+. Le altre sono WandaVision, una su Loki ed ancora una su Occhio di Falco.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad. Essa vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan, nel cast anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl.

La serie arriverà su Disney+ dall'autunno del 2020.