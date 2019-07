Il panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con si è concluso con l'annuncio di altri 4 film, non presentati ma parte della Fase 4 dell'MCU.

I film in questione saranno Fantastic Four, Black Panther 2, Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia 3. Non è dato sapere quando questi film otterranno date di rilascio, ma è lecito immaginare che potrebbe trattarsi dal 2022 in poi, così come per Blade, film annunciato, ma senza data di rilascio.

Manca all'appello al momento Spider-Man 3, in questo caso pare che il discorso sia ancora legato agli accordi tra Marvel e Sony.

Per quanto riguarda, invece, i mutanti X-Men, l'inserimento nel Marvel Cinematic Universe dovrebbe arrivare nella prossima Fase, anche se non sono esclusi piccole tracce qui e la nella Fase 4.