Tra i prossimi eventi annunciati dai Marvel Studios al San Diego Comic-Con anche una serie animata dal titolo What If... ?.

La serie animata era stata già più volte al centro dell'attenzione alcuni mesi fa, ed ora diventa realtà. Sul palco è intervenuto Jeffrey Wright, il cui ruolo sarà quello del doppiatore di The Watcher. Molti altri attori dell'MCU torneranno come doppiatori dei loro personaggi in versione animata.

Come noto dai fumetti, la serie What if reimmagina il futuro di alcuni personaggi Marvel se solo avessero preso decisioni differenti.

Al momento non esiste una data di rilascio su Disney+.