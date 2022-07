L’atteso panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con si è concluso alcune ore fa tra gli applausi dei presenti. Ripercorriamo qui la lista di film e serie annunciate per il futuro.

Grandi annunci, alcuni dei quali assolutamente sentiti, ma anche piccoli dettagli fondamentali riguardanti alcuni dei progetti più attesi del Marvel Cinematic Universe. In questo articolo vogliamo ricapitolare tutto ciò che è stato mostrato ai presenti al Comic-Con attraverso i nostri articoli.

Oltre la lista dei film e serie in arrivo aggiornata con il panel di ieri, è bene ricordare che alcuni annunci non sono stati coperti dai nostri articoli, ma che restano comunque importanti per il prosieguo del franchise.

A tal proposito, va detto che Guardiani della Galassia vol. 3 chiuderà la trilogia avviata di James Gunn e dei personaggi così come li conosciamo. Le riprese del cinecomic Blade inizieranno il prossimo ottobre. Thunderbolts sarà uno dei film della Fase 5. E’ stato mostrato, infine, il primo trailer (solo per il Comic-Con) di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

I FILM E LE SERIE RESTANTI DELLA FASE 4

I FILM E LE SERIE DELLA FASE 5 DEI MARVEL STUDIOS

Ant-Man and the Wasp Quantumania : 5 febbraio 2023

: 5 febbraio 2023 Secret Invasion (serie): primavera 2023

(serie): primavera 2023 Guardiani della Galassia Vol. 3 : 5 maggio 2023

: 5 maggio 2023 Echo (serie): estate 2023

(serie): estate 2023 Loki (stagione 2): estate 2023

(stagione 2): estate 2023 The Marvels : 28 luglio 2023

: 28 luglio 2023 Iron Heart (serie): autunno 2023

(serie): autunno 2023 Blade : 3 novembre 2023

: 3 novembre 2023 Agatha: Coven of Chaos (serie): inverno 2023

(serie): inverno 2023 Daredevil: Born Again : primavera 2024

: primavera 2024 Captain America: New World Order : 3 maggio 2024

: 3 maggio 2024 Thunderbolts: 26 luglio 2024

I FILM DELLA FASE 6 DEI MARVEL STUDIOS