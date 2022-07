Il culmine del panel Marvel Studios al San Diego Comic-Con è stato l’annuncio dei due nuovi film evento in arrivo nel 2025, ovvero Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Ebbene si, l’indiscrezione collegata alla società Mitscherlich del giorno scorso (qui) è stata confemata al 100%, i prossimi film evento saranno Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i due film che andranno a chiudere l’ambizioso nuovo filone narrativo intitolato (altra indiscrezione corretta) The Multiverse Saga.

Il primo film ad uscire in sala sarà Avengers: The Kang Dynasty il 2 maggio 2025, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 7 novembre 2025. Per quanto riguarda, invece, il nuovo filone narrativo The Multiverse Saga partito ufficialmente con la Fase 4, e più in particolare con Spider-Man: No Way Home e la scoperta del Multiverso, chiuderà percorrendo l’intera Fase 5 ed anche la Fase 6.

Nessun ulteriore dettaglio è stato rivelato, pertanto vi lasciamo con i tre logo-titoli:

Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/FXQ5ZbzQYl — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022