Uno dei momenti più sentiti dell’intero panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con è stato senza dubbio quello dedicato a Black Panther: Wakanda Forever.

Al centro del lancio del primo intenso trailer, il cinecomic orfano di Chadwick Boseman, scomparso prematuramente nell’agosto del 2020, ha portato alla luce diversi importanti dettagli, tra cui la prima volta di Namor, quella di Riri Williams (intenta a costruirsi la sua armatura da Ironheart), ma soprattutto le conseguenze della scomparsa di T’Challa, tra funerali wakandiani ed eredità da assumere. In fondo alla pagina anche il nuovo iconico poster.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Il film è stato diretto da Ryan Coogler. La produzione a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson ha composto la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono tenute in Georgia ma anche in location tra Worcester e Boston. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’11 novembre 2022.

NEL CAST Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorn.