Questa notte i Marvel Studios direttamente dalla mitica Sala H del San Diego Comic-Con daranno vita ad una serie di annunci riguardo il futuro dell’MCU. Ma quali film verranno annunciati?

Ovviamente al momento è possibile solo fare supposizioni, ma nelle ultime ore alcuni “molliche di pane” sembrerebbero portare a quelli che sono dettagli impossibile da trascurare. Un utente Reddit, infatti, ha notato che la Mitscherlich, compagnia tedesca che si occupa di proprietà intellettuali sin dal 1896, ha richiesto la registrazione di alcuni marchi che riguarderebbero alcuni dei prossimi film Marvel.

I marchi al centro dell’attezione riguarderebbero due film di Avengers, potenzialmente intitolati “Secret Wars” e “The Kang Dinasty”, e uno di Captain America, intitolato “New World Order”. Inoltre uno è dedicato a “Thunderbolts“, progetto già al centro di un progetto noto (qui il nostro aggiornamento), ed uno noto come “Multiverse Saga“, quest’ultimo potenzialmente utilizzato per denominare il filone narrativo prossimo scelto dai Marvel Studios, per intenderci “The Infinity Saga” era il marchio scelto per il precedente filone.

Va sottolineato che la Mitscherlich è la stessa società che nel 2020 fece richiesta di registrazione per marchi denominati “Secret Invasion”, “Iron Heart” e “I Am Groot”, marchi divenuti serie tv qualche ora dopo durante l’annuncio all’Investor Day della Disney.

Non resta che attendere il panel Marvel Studios questa notte per scoprire la veridicità di queste indiscrezioni.