SDCC22 – Annunciata la nuova serie Daredevil: Born Again

Tra gli annunci Marvel Studios al panel del San Diego Comic-Con, quello di Daredevil: Born Again è stato di certo quello più atteso dai fan.

Nonostante in molti sapessero oramai il ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchen nel Marvel Cinematic Universe (qui l’aggiornamento), da stanotte è divenuto tutto ufficiale. La nuova serie, come anticipato, si intitolerà Daredevil: Born Again, e sarà adattata su uno dei cicli più cupi dei fumetti di Daredevil, opera di Frank Miller e David Mazzucchelli. Ecco la descrizione del fumetto:

“Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.”

Daredevil: Born Again sarà firmata da Matt Corman e Chris Ord (Cover Affairs), e vedrà di ritorno nel cast Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin nelle serie ex-Netflix da poco approdate su Disney+. Il periodo di rilascio è inizio 2024 con 18 episodi. Ecco il primo logo-titolo: