SDCC22: Logo e data di uscita di Fantastic Four

Dal panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con si è parlato anche di Fantastic Four, l’atteso cinecomic da tempo annunciato.

Ebbene, il film ha ora ottenuto una data di uscita ufficiale in piena Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, ossia l’8 novembre 2024. Non ci sono stati altri aggiornamenti sul film, ma è stato rilasciato un nuovo logo-titolo che potete apprezzare in fondo alla pagina.

Fantastic Four di recente ha perso il suo regista “Jon Watts“, e che attualmente i Marvel Studios sono alla ricerca di un sostituto, proprio come confermato nel nostro ultimo aggiornamento, lo trovate a questo indirizzo. Il film sui mitici Fantastici 4, lo ricordiamo, è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney.

Ecco il logo-titolo: