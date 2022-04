Jon Watts non sarà il regista del film sui Fantastici 4

Il regista Jon Watts ha lasciato la regia del film Marvel Studios dedicato ai mitici Fantastici 4.

La notizia, come chiaro, ha scosso questa sera l’ambiente Marvel Studios. Dopo aver diretto magistralmente i tre capitoli della saga Spider-Man, infatti, il regista Jon Watts, a quanto pare, avrebbe richiesto a Kevin Feige e company una lunga pausa di riflessione, questo almeno secondo Deadline.

Motivazioni a parte, il divorso è da dichiararsi assolutamente amichevole, con la promessa di una nuova collaborazione in futuro. A tal proposito Kevin Feige e Louis D’Esposito hanno dichiarato:

“Collaborare con Jon [Watts] nella saga di Spider-Man è stato un vero piacere. Volevamo continuare a lavorare con lui per portare i Fantastici 4 nell’MCU, ma capiamo e sosteniamo la sua decisione di lasciare. Siamo ottimisti sulla possibilità di lavorare insieme ancora in futuro.“

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney; in quell’occasione su anche presentato Jon Watts come regista della pellicola. Di recente, invece, il regista ha portato Spider-Man: No Way Home sulla vetta del Box Office Worldwide con un incasso mostruoso di 1.982 miliardi di dollari.