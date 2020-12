MCU: Jon Watts sui Fantastici 4, e tante serie nuove in via di sviluppo

L’evento Investor Day della Disney ha regalato tantissime novità dall’universo Marvel, in particolar modo riguardo le serie in arrivo su Disney+.

I Marvel Studios hanno intenzione di espandere il proprio Marvel Cinematic Universe in maniera esponenziale. Alle già tante serie in via di sviluppo (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e le altre), ne sono state annunciate molte altre questa notte.

Don Cheadle tornerà a vestire i panni di War Machine in Armor Wars, mentre farà il suo esordio nell’MCU anche Riri Williams (la nuova Iron Man nei fumetti Marvel Comics) in Ironheart. Tra le nuove serie ci sarà spazio anche per Secret Invasion, show che metterà insieme Samuel L. Jackson come Nick Fury, e Ben Mendelsohn come Talos.

Per i più piccoli è in arrivo I Am Groot, una serie di cortometraggi con protagonista Baby Groot, mentre sempre dall’universo Guardiani della Galassia ci sarà spazio nel 2022 per The Guardians of the Galaxy Holiday Special, un prodotto per Disney+ scritto e diretto da James Gunn.

Dal punto di vista cinematografico, invece, i Marvel Studios hanno annunciato il titolo ufficiale del terzo Ant-Man che si intitolerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il regista Jon Watts (Spider-Man: Homecoming), inoltre, è stato incaricato di dirigere il film incentrato sui Fantastici 4.

Qui di seguito i tweets ufficiali dei prodotti annunciati, con incluso un primo video dal set di Ms Marvel, altra serie Marvel in produzione.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Peyton Reed is back to direct the third Ant-Man film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, and Michelle Pfeiffer all return. Kathryn Newton joins the cast as Cassie Lang and Jonathan Majors as Kang the Conqueror. pic.twitter.com/opXw1cmpFj — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Everyone’s favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney+ featuring several new and unusual characters.



I Am Groot, an Original Series from Marvel Studios, is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/U5nfDkFKjW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

The Guardians of the Galaxy Holiday Special. James Gunn is back to write and direct.



The Original Special is coming to #DisneyPlus in 2022. 🎁 🎧 pic.twitter.com/8JqjhPo6Cn — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Don Cheadle returns as James Rhodes aka War Machine in Armor Wars, an Original Series coming to #DisneyPlus. A classic Marvel story about Tony Stark’s worst fear coming true: what happens when his tech falls into the wrong hands? pic.twitter.com/K6M0q9mcNM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Coming soon to #DisneyPlus, Dominique Thorne is genius inventor Riri Williams in Ironheart, an Original Series about the creator of the most advanced suit of armor since Iron Man. pic.twitter.com/VB94VyPr9e — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Samuel L. Jackson is back as Nick Fury and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos in Marvel Studios' Original Series Secret Invasion. Coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/AuInHMuBRW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020