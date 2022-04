I Marvel Studios hanno mosso ancora una volta le proprie pedine nella straordinaria scacchiera nota come Marvel Cinematic Universe.

Con una decisione comunicata alla stampa in serata (via SuperHeroHype), le date di uscita di The Marvels e Ant-Man and The Wasp: Quantumania sono state scambiate per motivazioni ancora poco chiare. Iniziamente atteso per il 28 luglio 2023, il terzo capitolo della saga dedicata ad Ant-Man sarà rilasciato in sala a partire dal 17 febbraio 2023, data precedentemente affidata a The Marvels, ovviamente passato al 28 luglio 2023.

Secondo alcune voci pare che la scelta sia stata dettata dallo stato più avanzato della post-produzione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma ovviamente ci sono altre voci, molto più maliziose, le quali sembrano puntare sul fatto che un’uscita estiva, e quindi più redditizia, sia più indicata per un film come The Marvels.

THE MARVELS

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Nia DaCosta (regista dell’horror Candyman). CAST: Brie Larson sarà accompagnata da Iman Vellani nei panni di Ms Marvel, personaggio prossimo ad esordire su Disney+ con attraverso una serie tutta sua, ma anche da Teyonah Parris, la quale riprenderà il ruolo della Monica Rambeau adulta già apprezzata in WandaVision. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 28 luglio 2023.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

PRODUZIONE: Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. CAST: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton. DISTRIBUZIONE: Il film sarà nelle sale americane dal 17 febbraio 2023.