Il colosso dello streaming Netflix ha comunicato questa sera di aver cancellato la serie Space Force dopo sole due stagioni.

Dilaniata dalla critica a stelle e strisce, la serie Space Force aveva già rischiato di essere cancellata dopo la prima stagione, salvata solo da un repentino taglio del budget, da molti ritenuto un’ultima spiaggia. La cancellazione è stata pertanto inevitabile (qui la conferma) dopo quest’ultima sessione episodica ancor meno apprezzata dalla critica.

Co-creata da Steve Carell e dall’autore della serie di successo The Office, lo show Space Force non è riuscito a replicare lo stesso successo in termini di qualità, ma anche di share, tanto che su Netflix è passata quasi inosservata. La cancellazione della serie con Steve Carell segue di pochi giorni quella di Raising Dion, altro show poco apprezzato da critica e pubblico.

La serie è stata creata da Steve Carell in collaborazione con Greg Daniels (The Office), quest’ultimo affiancato nel ruolo di showrunner da Norm Hiscock. Nel cast Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers, Jimmy O. Yang e Don Lake. La seconda stagione è andata in onda dal 18 febbraio 2022.