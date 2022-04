Star Trek: Strange New Worlds – La sigla d’apertura all’insegna della Serie Classica

Paramount+ ha da poco diffuso in rete la sigla di apertura di Star Trek: Strange New Worlds, l’attesissima serie che vedrà il Capitano Christopher Pike solcare lo spazio a bordo della USS Enterprise NCC 1701.

Una sigla all’insegna della mitica Serie Classica che non mancherà di suscitare forti sensazioni e brividi nei cuori dei trekker più storici, infatti il tema musicale richiama inequivocabilmente le note che accompagnavano le immagini di apertura degli episodi dove al comando dell’Enterprise c’era un certo James “Jim” T. Kirk. Oltretutto anche qui non manca una voce narrante che recita la famosa e oramai iconica frase:

“Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.“

Ovvero:

“Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell’astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all’esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.“

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS

PRODUZIONE: La serie tv è prodotta da CBS Studios, Roddenberry Entertainment e dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman, creatore di Discovery e Picard e demiurgo del nuovo universo televisivo di Star Trek. Kurtzman ha inoltre scritto, insieme a Roberto Orci, i due Star Trek di J.J. Abrams. Gli showrunners sono però Akiva Goldsman (anche showrunner di Picard) e Henry Alonso Myers. Goldsman ha scritto e diretto l’episodio pilota (da un soggetto concepito con Kurtzman e Jenny Lumet). Goldsman, Kurtzman e Lumet sono produttori esecutivi insieme ad Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. CAST: Anson Mount (Christopher Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn (Una), Babs Olusanmokun (M’Benga), Christina Chong (La’an), Celia Rose Gooding (Uhura), Jess Bush (Christine Chapel) Melissa Navia (Erica Ortegas), Bruce Horak (Hemmer).

La nuova serie arriverà su Paramount+ in USA a partire dal 5 maggio 2022.