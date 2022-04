Star Trek: Strange New Worlds – Tanta roba nel full trailer e nei character promo

dopo un breve teaser, finalmente Paramount+ ha rilasciato online il nuovo poster e il full trailer, preceduto da una serie di character promo, dell’attesissima prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Tante le scene inedite nel nuovo video in cui rivediamo in azione la USS Enterprise NCC 1701, la più affascinante delle astronavi facenti parte della Flotta Stellare al cui comando questa volta c’è il Capitano Christopher Pike, al cui fianco troviamo un giovane Spock e un affascinante Primo Ufficiale di nome Una.

Le immagini e alcuni momenti del trailer ci riportano alla mente la mitica Serie Classica, a cui questo spin-off è legato a doppio nodo, sia per il periodo in cui è ambientato e sia per i personaggi che incontreremo, alcuni dei quali avranno quale prossimo loro capitano l’iconico James Tiberius Kirk.

Interessanti da vedere i character promo dedicati a ciascun componente principale dell’equipaggio. Questa tipologia di promozione è una novità per Star Trek che sino ad ora per presentare i personaggi di un film o di una serie ha diffuso dei semplici character poster, e non dei teaser.

Nel nuovo poster, alla destra e alla sinistra del Capitano, sono raffigurati tutti i principali personaggi che compongono l’equipaggio dell’Enterprise e che conosciamo meglio nei singoli character.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da CBS Studios, Roddenberry Entertainment e dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman, creatore di Discovery e Picard e demiurgo del nuovo universo televisivo di Star Trek. Kurtzman ha inoltre scritto, insieme a Roberto Orci, i due Star Trek di J.J. Abrams. Gli showrunners saranno però Akiva Goldsman (anche showrunner di Picard) e Henry Alonso Myers. Goldsman ha scritto l’episodio pilota (da un soggetto concepito con Kurtzman e Jenny Lumet) e lo dirigerà. Goldsman, Kurtzman e Lumet saranno produttori esecutivi insieme ad Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. CAST: Anson Mount (Christopher Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn (Una), Babs Olusanmokun (M’Benga), Christina Chong (La’an), Celia Rose Gooding (Uhura), Jess Bush (Christine Chapel) Melissa Navia (Erica Ortegas), Bruce Horak (Hemmer).

La nuova serie arriverà su Paramount+ in USA a partire dal 5 maggio 2022.

IL FULL TRAILER

I CHARACTER PROMO

Dott. M’Benga

Tenente Ortegas

Infermiera Chapel

Ufficiale Hemmer

Cadetto Uhura

Comandante La’an

Ufficiale Spock

Primo Ufficiale Una

Capitano Christopher Pike

IL POSTER