Star Trek: Strange New Worlds – L’Enterprise torna a volare nel primo teaser trailer

Paramount+ ha finalmente diffuso online il primo teaser trailer di Star Trek: Strange New Worlds, l’attesissimo spin off che segue le avventure del Capitano Cristopher Pike a bordo dell’iconica USS Enterprise NCC 1701.

Nel video vediamo un uomo in sella al suo cavallo correre lungo una vallata innevata, quell’uomo è Christopher Pike in sella al suo fido Tango, animale già visto nelo “Zoo di Talos”. Presto l’uomo viene raggiunto e affiancato per un breve tratto da una navicella della Federazione. Seguono poi affascinanti immagini dello spazio, di mondi lontani e di una squadra di uomini e donne in ricognizione su di un pianeta alieno. Il teaser si conclude con la USS Enterprise in volo con all’interno il suo Capitano, il tutto incorniciato da una colonna sonora che ci “teletrasporta” immediatamente in quelle atmosfere vissute nella Serie Classica.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da CBS Studios, Roddenberry Entertainment e dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman, creatore di Discovery e Picard e demiurgo del nuovo universo televisivo di Star Trek. Kurtzman ha inoltre scritto, insieme a Roberto Orci, i due Star Trek di J.J. Abrams. Gli showrunners saranno però Akiva Goldsman (anche showrunner di Picard) e Henry Alonso Myers. Goldsman ha scritto l’episodio pilota (da un soggetto concepito con Kurtzman e Jenny Lumet) e lo dirigerà. Goldsman, Kurtzman e Lumet saranno produttori esecutivi insieme ad Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. CAST: Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn (Numero Uno), Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush e Melissa Navia.

La nuova serie arriverà su Paramount+ in USA a partire dal 5 maggio 2022.