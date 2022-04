Box Office Italia: Morbius batte nel weekend Troppo Cattivi

Il Box Office Italia è stato vinto come da previsione da Morbius, il cinecomic Marvel/Sony con Jared Leto, ma buono è stato anche l’esordio del cartoon Troppo Cattivi.

Dopo aver portato a casa il Box Office Usa con un discreto incasso, Morbius si è ripetuto anche nel weekend d’esordio italiano, ma ciononostante il risultato ottenuto al botteghino nostrano non è stato di quelli che fanno gridare al successo. Sospinto da una serie di recensioni non proprio “amorevoli”, Morbius (questa la nostra recensione) ha raccolto in quattro giorni un incasso di 1.6 milioni di euro, e l’impressione è che il suo passaggio nelle nostre sale possa presto essere dimenticato. Sarà interessante, a tal proposito, valutare la tenuta nei prossimi giorni.

Il cartoon Troppo Cattivi si è posizionato al secondo posto con un incasso di 1.16 milioni di euro, che diventano 1.4 milioni se aggiungiamo i proventi dalle anteprime della scorsa settimana. Il terzo posto del Box Office Italia è andato a Corro da Te, il suo nuovo incasso è stato 379 mila euro, per un totale di 1.92 milioni. The Batman ha incassato altri 355 mila euro in quarta posizione, ed ora viaggia verso la quota dei 10 milioni complessivi (9.72 milioni). La top five del weekend, infine, è stata completata dall’esordiente Una Vita in Fuga, il cui incasso è stato 235 mila euro.

Fonte: Cinetel