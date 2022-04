Box Office Usa: Morbius batte tutti nel weekend con 39.1 milioni

Il cinecomic Morbius ha vinto facilmente il Box Office Usa nel weekend d’apertura, The Batman è invece ad un passo dai 350 milioni.

Come da previsione, il nuovo capitolo del Sony’s Spider-Man Universe ha raccolto il primo posto del botteghino all’esordio. L’incasso ottenuto da Morbius nella tre giorni d’apertura americana è stato 39.1 milioni di dollari, risultato in linea con le aspettative degli analisti. Dati alla mano, l’incasso di Morbius risulta essere molto inferiore rispetto a quelli di Venom (80.2 milioni), e Venom: La furia di Carnage (90 milioni), i primi capitoli del franchise SSU. Sarà interessante valutare il calo nel prossimo weekend.

In seconda posizione spazio per The Lost City ha incassato altri 14.8 milioni di dollari, mentre The Batman si è accontentato del terzo posto con 10.8 milioni di dollari, ed un totale che oramai è ad un passo dai 350 milioni (349 milioni). A questo punto della sua corsa, il cinecomic DC continua a performare meglio di altri film di genere quali Batman v Superman e Justice League. Fonte: BoxOfficePro

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° aprile 2022. In Italia dal 31 marzo.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.