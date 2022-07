SDCC22 – Il titolo e la data di uscita di Captain America 4

Così come anticipato nelle ore precedenti all’inizio del panel Marvel Studios al San Diego Comic-Con, il cinecomic Captain America 4 ha avuto il suo spazio.

Il film si intitolerà Captain America: New World Order e vedrà ovviamente Anthony Mackie nei panni del celebre eroe, proprio come ammirato nel finale di stagione di The Falcon and the Winter Soldier. L’uscita del film è prevista per il 3 maggio 2024, ovvero verso la fine della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. E’ stato rilasciato anche il logo-titolo:

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Captain America: New World Order, in theaters May 3, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/Azgc0WiVIR — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

La sceneggiatura del film è stata affidata da tempo nelle mani di Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier (la recensione), il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. La regia sarà a cura di Julius Onah. Nel cast Anthony Mackie.