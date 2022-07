Oltre a trailer ed annunci a sorpresa, il panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con ha offerto anche uno sguardo alle date di lancio su Disney+ di alcune delle serie più attese.

Con She-Hulk: Attorney at Law (trailer) e Daredevil: Born Again (annuncio), il colosso dell’intrattenimento ha riferito che la serie inizialmente nota come Agatha: House of Harkness arriverà su Disney+ col titolo Agatha: Coven of Chaos a partire dall’inverno del 2023. Ma non è tutto.

Durante il panel è stato mostrato anche il primo trailer di Secret Invasion, il cui cui cast a sorpresa vedrà anche la presenza di Regé-Jean Page (Bridgerton), e che arriverà su Disney+ a partire dalla primavera 2023.

La serie sarà prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. In cabina di regia spazio per Thomas Bezucha e Ali Selim. La sceneggiatura ed il ruolo di showrunner è andato a Kyle Bradstreet. CAST: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Killiam Scott, Christopher McDonald, Cobie Smulders, Don Cheadle, Regé-Jean Page. USCITA: Primavera 2023 su Disney+.

TRAMA FUMETTO: Tra le pagine dei fumetti i due personaggi (Nick Fury e Talos) sono al centro di una storia che svela come un gruppo di Skrull, che possono cambiare il proprio aspetto fisico, si sia infiltrato per anni tra gli esseri umani sulla Terra. (La serie nasce come spin-off di Captain Marvel).

Le altre serie annunciate, tra date e periodi di rilascio, sono inoltre Echo (spin-off di Hawkeye) in arrivo nell’estate 2023, la seconda stagione di Loki sempre per l’estate 2023, ed ancora Iron Heart per l’autunno 2023

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth. CAST: Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning, con Graham Greene e Zahn McClarnon, Vincent D’Onofrio, Charlie Cox. DISTRIBUZIONE: Estete 2023 su Disney+.

TRAMA: In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.

La serie è stata sviluppata da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron. CAST: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku. USCITA: La seconda stagione nell’estate 2023 su Disney+.

TRAMA SERIE: La serie segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority).

La serie sarà scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. La Proximity Media di Ryan Coogler co-produrrà, mentre Sam Bailey e Angela Barnes si occuperanno della regia dei sei episodi. Le riprese partiranno ad Atlanta dal mese di giugno. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

CAST: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Zoe Terakes.