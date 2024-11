Box Office USA | Venom 3 vince ancora il weekend

Il cinecomic Sony/Marvel “Venom 3” ha vinto facilmente anche il suo secondo weekend di programmazione nel Box Office USA.

Nel primo weekend del mese di novembre nessuna delle nuove proposte è riuscita a scalzare dalla prima posizione Venom: The Last Dance che, dal canto suo, ha dimostrato di poter contare su una tenuta (solo -49% rispetto al weekend d’esordio). In generale gli incassi al botteghino nordamericano si sono tenuti abbastanza bassi a causa delle elezioni presidenziali che si stanno tenendo proprio in questi giorni.

Ma andiamo con ordine.

L’ultima avventura al cinema del Simbionte della Marvel (almeno per il momento) ha raccolto altri 26,1 milioni di dollari, per un totale di 90,04 milioni. Come anticipato, l’ottima tenuta del film Sony (-49%) è da considerare migliore rispetto agli altri film della trilogia, ma anche rispetto ad altri film di genere. A livello internazionale Venom 3 (la nostra recensione) ha raggiunto e superato quota 300 milioni (317,1 milioni per la precisione) nel Box Office Worldwide: il risultato raggiunto è arrivato grazie al nuovo incasso internazionale da 68,4 milioni, con il mercato cinese a tenere bene le fila davanti a Messico e Regno Unito.

Il Robot Selvaggio ha tenuto la seconda posizione del Box Office USA con un nuovo incasso da 7,55 milioni di dollari, per un totale di 121,47 milioni. La terza piazza del podio è andata, invece, all’horror Smile 2 con 6,8 milioni di dollari (la tenuta è stata ottima a causa della celebrazione di Halloween), per un totale di 52,68 milioni.

Conclave (la nostra recensione) ha chiuso al quarto posto con un incasso di 5,3 milioni di dollari (totale 15,22 milioni), mentre l’esordiente Here (il nuovo film di Robert Zemeckis) ha piazzato un weekend da 5 milioni di dollari, con una media per sala di poco inferiore ai 1900 dollari, ed un passaparola non eccezionale che di certo ha avuto il suo peso.

FONTE: BOXOFFICEPRO

