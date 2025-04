Paramount Pictures ha finalmente svelato le prime immagini di Una Pallottola Spuntata, reboot della celebre saga interpretata da Leslie Nielsen.

Contrariamente a quanto trapelato in rete nel recente passato, la nuova versione di Una Pallottola Spuntata non sarà un semplice remake, ma un vero e proprio sequel con Liam Neeson nei panni del figlio del celebre tenente Frank Debrin. La sinossi del film, a tal proposito, lo conferma: “Solo un uomo ha le pall….ottole giuste per guidare la squadra di polizia e salvare il mondo. Il tenente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) è pronto a raccogliere l’eredità del padre in UNA PALLOTTOLA SPUNTATA.”

Il film è stato diretto da Akiva Schaffer, con Liam Neeson nei panni del protagonista. Nel cast spiccano i volti di Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, con Danny Huston. La sceneggiatura è stata invece firmata dallo stesso regista in team con Dan Gregor & Doug Mand.

A distribuire il film nelle sale italiane (non c’è una data d’uscita) sarà Eagle Pictures.

Una Pallottola Spuntata | Teaser Trailer