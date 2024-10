RoFF19 | Conclave, recensione del film con Ralph Fiennes

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma Conclave, diretto dal premio Oscar Edward Berger con protagonista Ralph Fiennes con un cast stellare composto da Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Non è la prima volta che il cinema prova a entrare tra le stanze più segrete e misteriose del Vaticano, lo aveva già fatto Nanni Moretti con Habemus Papam ma stavolta, complice la trama thriller e il cast internazionale, la critica internazionale già osanna la qualità e parla di possibili candidature per l’ambita statuetta dorata. Vi presentiamo la nostra recensione.

CONCLAVE ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo.

Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

Come già accennato, non è la prima volta che il cinema ci porta nei meandri del Vaticano, ciononostante qui il regista premio Oscar Edward Berger decide di mostrarci uno degli eventi più decisivi della Chiesa Cristiana Cattolica, il conclave che porta all’elezione del nuovo Papa.

Conclave porta al centro della scena interrogativi importanti per il futuro della Chiesa mentre il mondo fuori da quelle mura sta cambiando. Nessuno dei cardinali designati a eleggere il nuovo Papa ha risposte certe, ognuno di loro ha pensieri differenti su come dovrebbe essere la nuova Chiesa, chi ha un rigido pensiero e chi in apparenza appare più liberare ma pur sempre rimanendo vincolato alla dottrina cattolica.

Diventare Papa significa ottenere potere oltre che responsabilità ma quel potere è affascinante e logorante, non tutti sono pronti ad accoglierlo senza peccare di lussuria. Ralph Fiennes interpreta il cardinale Lawrence, il decano incaricato di organizzare il conclave, di amministrare e sorvegliare il tutto con razionalità. Non ha il desiderio – al contrario di altri cardinali – di diventare Papa, anzi avrebbe voluto dimettersi dal suo ruolo, ma a lui deve controllare tutto ciò che succede e scoprire i misteri che ogni candidato nasconde.

A poco a poco verrà a conoscenza di segreti e macchinazioni interne alla curia, diventa il portavoce di una verità scomoda e pericolosa in caso di svelamento alla stampa. Se apparentemente il suo essere trafilato fa sembrare il cardinale Lawrence un debole, in realtà lui rappresenta un pastore pronto a tenere a bada il gregge di cardinali.

Conclave ha la struttura un thriller classico, il cui ritmo viene scandito dai misteri e dalle prove che man mano si presentano a Lawrence che come lo spettatore non sa cosa aspettarsi. Incontri segreti tra le scale del palazzo, villain pronti ad eliminare gli avversari, e beceri personaggi che inseriscono una chiave goliardica nell’ampollosità della messa in scena.

Una lotta al potere, un gioco delle parti che rivela in ogni scena l’ormai perdita della fiducia nei confronti degli organi di governo. Il primo a dimostrarci di aver perso la fiducia è lo stesso Lawrence, pieno di dubbi sul suo ruolo ma che man mano che scoperchia i vasi ritrova l’obiettivo principale da perseguire e per ristabilire l’ordine delle cose.

Conclave è stato diretto da Edward Berger, su una sceneggiatura di Peter Straughan, a sua volta ispirato dal romanzo firmato da Robert Harris. Nel cast internazionale, con Ralph Fiennes, anche Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze, Thomas Loibl con Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Dopo la presentazione al Festa del Cinema di Roma, il film sarà distribuito nelle sale dal 19 dicembre 2024 da Eagle Pictures.

RoFF19 | Conclave, recensione del film con Ralph Fiennes Regista: Edward Berger Data di creazione: 2024-10-26 22:42 Valutazione dell'editor

4

Correlati