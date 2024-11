Rassegna film e serie tv coreane | K-Days 2024

In un mercato italiano sempre più attento al cinema e alle serie TV coreane, aumentano le iniziative tese a far conoscere i nuovi prodotti che stanno arrivando sul nostro mercato. Parasite e Train to Busan sono stati i film che hanno fatto d’apripista per il cinema sud coreano nel nostro paese e che hanno dato modo alle piattaforme di streaming di iniziare a promuovere sia i K-Drama che serie più mature quali La creatura di Gyeongseong e Non siamo più vivi.

Con un target di pubblico sempre più variegato, ed un numero di prodotti sempre più eterogeneo ed interessante, si vanno a configurare, come detto in precedenza, alcune iniziative di avvicinamento alla cultura sud coreana anche attraverso la presentazione in sala di film e serie tv che approderanno al cinema solo nella prossima stagione. In quest’ottica volevamo suggerirvi l’edizione 2024 di K-Days che si terrà presso il The Space Cinema Moderno a Roma: si tratta di una serie di proiezioni che nell’arco di due giorni faranno da viatico per il cinema sud coreano.

K-Days 2024 | Il programma completo.

Si inizia il 4 novembre alle ore 17:00 con il film La Traviata at the End of Summer, dramma romantico con Bae Soo-bin (L’Affetto Reale, su Netflix). Jun-Woo e Young-Hee affrontano i propri drammi interiori, confortandosi con la musica classica e avvicinandosi l’un l’altra. A alle 20:00 sarà proiettato Ransomed con Ha Jung-woo e Ju Ji-hoon, il film racconta il rapimento del segretario dell’ambasciata sudcoreana a Beirut, Oh Jae-seok nel 1986.

Martedì 5 novembre, alle 17:00 sarà proiettato FAQ: Dong-chun (Park Na-eun) è una bambina che vorrebbe porsi molte domande su come funziona la vita ma non ha tempo per approfondire la questione fino a quando, una sera, una bottiglia di makgeolli inizia a fermentare producendo strani suoni ed inizia a “parlare” con la bambina attraverso una sorta di codice Morse. Film fantastico e dolce che promette di incantare il pubblico.

Chiude la rassegna la web serie K-LAB che narra le vicende di Sun, una ragazza italo coreana, timida ed introversa ed appassionata di videogiochi. Il rapporto tra Sun e sua madre sarà il fulcro di questa miniserie realizzata con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC).

Per chi volesse partecipare agli eventi in sala di K-Days sarà necessario utilizzare il seguente link https://form.jotform.com/243012995132351

