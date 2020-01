Parasite, recensione del film candidato a 6 premi Oscar

Abbiamo visto Parasite, il sorprendente film coreano diretto dal celebre regista coreano Bong Joon-ho. Questa la recensione.

Firmato da Bong Joon-ho, autore anche della sceneggiatura insieme a Han Ji-won, “Parasite” racconta la storia della famiglia Kim e di come, pian piano, ogni membro di questa riesca, tramite inganni e sotterfugi, a trovare un lavoro presso la benestante famiglia Park. Accadrà di tutto.

Il film, vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes 2019 e del Golden Globe per Miglior Film Straniero, è stato anche candidato a ben 6 premi Oscar tra cui quello per Miglior Film, diventando così la prima pellicola coreana ad aggiudicarsi questo riconoscimento.

L’opera, che ha ricevuto oltre a quelli già citati anche tantissimi altri premi, è stata accolta in maniera incredibilmente positiva dalla critica internazionale, e non a caso! “Parasite” è un film complesso e semplice allo stesso tempo, geniale mix di generi (si spazia dalla commedia al dramma, passando per il thriller), nonché perfetto nella messa in scena. Per godere appieno di questa, è necessario lasciare a casa una certa dose di attenzione per il realismo ma, se si è disposti a farlo, risulta davvero difficile non lasciarsi trasportare da una scrittura perfetta, senza una sbavatura, e dal susseguirsi di situazioni e circostanze grottesche e bizzarre che Bong Joon-ho (conosciuto ai più per aver diretto “Memories of murder” e “The Host”) mette in scena con maestria e geometrico rigore.

L’approccio a “Parasite” può avvenire attraverso diverse chiavi di lettura (ad esempio quella relativa alla lotta di classe oppure quella, meno esplicitata ma ugualmente centrale, psicologica) e, da ogni lato, risulta davvero difficile trovare anche solo qualche piccola sbavatura, qualche elemento fuori posto. Gli attori, aiutati da una scrittura eccellente, risultano tutti in parte, così come emergono eccellenti i lavori svolti su ogni comparto tecnico, dalla fotografia al montaggio.

A nostro parere, Parasite è un film che ci aiuta a ricordare quanto possa essere straordinario il cinema.

⭐⭐⭐⭐⭐