A Quiet Place 2 e altri titoli Paramount in Italia con Eagle Pictures

A Quiet Place 2 approderà in Italia con Eagle Pictures, l'annuncio è arrivato oggi a seguito dell'accordo raggiunto dal distributore con Paramount Pictures.

Anni dopo le collaborazioni con Universal Pictures e 20th Century Fox, la Paramount Pictures per le distribuzioni in Italia ha scelto Eagle Pictures. Come anticipato in precedenza, il primo film Paramount ad approdare nel nostro paese col marchio Eagle Pictures sarà A Quiet Place 2, a marzo.

Tra gli altri film che arriveranno in Italia con Eagle, anche SpongeBob (maggio), Top Gun: Maverick (giugno), Infinite di Antoine Fuqua (agosto), The Trial of the Chicago 7 (settembre), lo spin-off di G.I. Joe Snake Eyes (ottobre), il sequel di Il Principe Cerca Moglie (dicembre) e lo sci-fi The Tomorrow War (dicembre).

A Quiet Place: Part II

A Quiet Place 2 sarà firmato e diretto da John Krasinski.

Il primo capitolo ha raccolto un grandissimo successo di critica e pubblico. La storia ruotava intorno ad un famiglia sopravvissuta al quasi sterminio della vita sulla Terra a causa dell’invasione di una terrificante razza aliena. L'incasso Worldwide è stato 340.9 milioni di dollari.

CAST: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Djimon Hounsou e Noah Jupe.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Negli Usa dal 20 marzo 2020.