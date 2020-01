Christophe Beck comporrà la colonna sonora di WandaVision

I Marvel Studios hanno scelto il nome del musicista che avrà il compito di comporre la colonna sonora della serie WandaVision.

A svelare la notizia è stato in queste ore il protagonista di questo nostro aggiornamento, ossia il musicista Christophe Beck. Intervistato da Society of European Stage Authors and Composers, l'autore delle colonne sonore di Ant-Man ed il suo sequel (Ant-Man and the Wasp) ha confermato di aver firmato per comporre il tema musicale di WandaVision.

Beck non ha voluto svelare altri dettagli sulla serie, ma ha comunque confermato che la produzione è attualmente in corso ad Atlanta.

WandaVision

WandaVision è la seconda serie tv Marvel Studios a fare il suo esordio su Disney+. Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

L'esordio su Disney+ è atteso nel corso del 2020.