Un nuovo sguardo a U.S. Agent nelle foto dal set di Falcon and Winter Soldier

Nonostante la sempre evidente segretezza relativa alle produzioni Marvel Studios, dal web continuano ad apparire foto del set di The Falcon and the Winter Soldier.

Nei nuovi scatti rubati - apparsi in rete via Twitter - è possibile dare un nuovo importante sguardo al costume indossato dall'attore Wyatt Russell, il cui personaggio prende il nome di U.S. Agent.

Come noto dai fumetti, U.S. Agent è colui che viene designato nuovo Captain America dal governo americano dopo le dimissioni di Steve Rogers. Rispetto al suo predecessore, però, John Walker (questo il nome del personaggio) non possiede la stessa bussola morale, pertanto la sua carriera da nuovo Cap finisce presto. Al momento non è chiaro come verrà gestita la presenza di U.S. Agent nella serie The Falcon and Winter Soldier.

New set photos of John Walker in ‘THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER’ have been released. (Source: https://t.co/FuSX772xPc) pic.twitter.com/FdhQXVm37e — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 21, 2020

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.