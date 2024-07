Il panel Amazon MGM Studios dal Comic-Con di San Diego non poteva non parlare di The Boys, e del futuro della fortunata serie.

Bene, partiamo dalla notizia più scontata: Jensen Ackles (presente come ospite sul palco del Comic-Con) sarà un interprete regolare della quinta – ed ultima – stagione di The Boys. La presenza del suo Soldier Boy (Soldatino in italiano) era stata anticipata nella sequenza post-credits della quarta stagione da poco terminata (qui la nostra recensione), ed ora sarà parte integrante degli episodi finali.

A tal proposito, dal palco Eric Kripke ha dichiarato:

“Siamo lieti di annunciare che Soldier Boy sarà un personaggio fisso nella Stagione 5. Il bastardo è tornato.“

Detto questo, veniamo al piatto forte. Durante il panel è stata annunciata, infatti, una serie prequel di The Boys dal titolo “Vought Rising“, i cui protagonisti saranno per l’appunto Soldier Boy ed una giovane Clara Vought (che successivamente diventerà Stormfront).

Ecco le parole di Kripke e dello showrunner “Paul Grellong” a riguardo:

“Siamo entusiasti di presentarvi la prossima serie folle dal mondo di ‘The Boys’. Si tratta di un intricato mistero di omicidi che esplora le origini della Vought negli anni ’50, i primi exploit di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supe conosciuta dai fan come Stormfront, allora chiamata Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgere le vostre menti e turbare le vostre anime con questa saga sanguinaria e perversa, intrisa di sangue e Compound V.“

Insomma, tra la quinta stagione di The Boys, la seconda di Gen V e la nuova serie prequel Vought Rising, l’universo televisivo ispirato alla graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson sembra tutt’altro che giunto ai titoli di coda.

via Deadline

Correlati